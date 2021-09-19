Подрыв газопровода в Перевальном. Оккупанты выдвинули новые обвинения крымскому политзаключенному Асану Ахтемову

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Еспресо.TV .

"Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелял и братьев Ахтемова, следствие ФСБ усилило обвинения. К ранее предъявленному обвинению в" совершении диверсии "добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц. Санкция по этим статьям от 12 до 20 и от 10 до 15. Свидетельство были выбиты нечеловеческими пытками ", - сообщил адвокат.



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Напомним, 6 сентября подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" принял «постановление» о заключении под стражу до 4 ноября первого заместителя председателя Меджлиса кримськотатарского народа Джеляла и двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова. Их обвиняют в диверсии за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное.

Этим газопроводом "голубым топливом" обеспечивается соседняя воинская часть.

В ФСБ утверждают, что Джелял и Ахтемов вроде как действовали по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И что они будто бы проходили подготовку по минно-взрывному делу на материковой части Украины.





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