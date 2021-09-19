Подрыв газопровода в Перевальном. Оккупанты выдвинули новые обвинения крымскому политзаключенному Асану Ахтемову
Задержанному в Крыму Асану Ахтемову российские оккупанты предъявили дополнительные обвинения
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Еспресо.TV .
"Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелял и братьев Ахтемова, следствие ФСБ усилило обвинения. К ранее предъявленному обвинению в" совершении диверсии "добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц. Санкция по этим статьям от 12 до 20 и от 10 до 15. Свидетельство были выбиты нечеловеческими пытками ", - сообщил адвокат.
Читайте также: Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака
Напомним, 6 сентября подконтрольный РФ "Киевский районный суд Симферополя" принял «постановление» о заключении под стражу до 4 ноября первого заместителя председателя Меджлиса кримськотатарского народа Джеляла и двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова. Их обвиняют в диверсии за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное.
- Этим газопроводом "голубым топливом" обеспечивается соседняя воинская часть.
- В ФСБ утверждают, что Джелял и Ахтемов вроде как действовали по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И что они будто бы проходили подготовку по минно-взрывному делу на материковой части Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.19Продажа 31.58
- Актуальное
- Важное