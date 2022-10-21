Подрыв дамбы Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что подрыв дамбы Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Если россияне решатся взорвать дамбу Каховской ГЭС, то больше будет подтоплен левый берег Днепра. Именно на этом участке расположено большое количество российских войск. В частности, командование и артиллерия, обстреливающая территорию Украины на правом берегу Днепра. Поэтому подрыв плотины и разлив воды создает большую угрозу для российских войск", - объяснил Згурец.
Эксперт также добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС создает опасную ситуацию для функционирования Запорожской АЭС.
"Подрыв дамбы Каховской ГЭС не остановит продвижение украинской армии, а больше усложнит действия российской группировки войск. Поэтому нужно ожидать более сложных сценариев развития событий. Подрыв дамбы Каховской ГЭС также угрожает и Запорожской АЭС. Поскольку вода нужна для охлаждения энергоблоков АЭС", - добавил он.
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