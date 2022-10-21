Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если россияне решатся взорвать дамбу Каховской ГЭС, то больше будет подтоплен левый берег Днепра. Именно на этом участке расположено большое количество российских войск. В частности, командование и артиллерия, обстреливающая территорию Украины на правом берегу Днепра. Поэтому подрыв плотины и разлив воды создает большую угрозу для российских войск", - объяснил Згурец.

Эксперт также добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС создает опасную ситуацию для функционирования Запорожской АЭС.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС не остановит продвижение украинской армии, а больше усложнит действия российской группировки войск. Поэтому нужно ожидать более сложных сценариев развития событий. Подрыв дамбы Каховской ГЭС также угрожает и Запорожской АЭС. Поскольку вода нужна для охлаждения энергоблоков АЭС", - добавил он.

РФ может взорвать Каховскую ГЭС, из-за прорыва дамбы будет затоплено более 80 населенных пунктов, включая Херсон

Подоляк рассказал , каков настоящий "план Суровикина" относительно Каховской ГЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb