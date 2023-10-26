Подрядчики, производящие ракеты "Кинжал", до сих пор не попали под санкции, - расследование The Insider

Об этом говорится в расследовании The Insider.

Ракеты "Кинжал", разработанные на основе ракет "Искандер", выпускает российская корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") из Коломны, входящей в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Возглавляет "КБМ" 64 -летний Сергей Питиков.

Согласно информации на сайте госзакупок РФ, НПК "КБМ" получает камеры тепла и холода производства компании "Espec" от московского ООО "Остек-Тест", и во время войны импортирующего оборудование из Польши. Отправителем была компания Intertrans Sp. z oo из Седльце.

Отмечается, что многие поставки из Германии. В частности, токарные станки поставляло ООО "KEB-Рус" – партнер немецкой компании KEB, авторизованный поставщик компонентов и разработчик систем управления для технологических процессов и оборудования на их основе. Во время войны KEB-Рус также импортирует из Германии кабели.

Поставщик ружейных сверл и других инструментов производителя Sandvik для УПК "КБМ" - ООО "Мир станочника". Российский оборонный подрядчик получает продукцию Sandvik от IR-Logistik GmbH из Берлина. К примеру, в январе этого года были осуществлены поставки сменных рабочих инструментов.

Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП), также входящий в Ростех, является разработчиком "мозгов" для "Кинжалов". Его подрядчиком является АО "Радиант-ЭК", которое также снабжало интегральные микросхемы и непосредственно УПК "КБМ". "Радиант-ЭК" импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов (отправитель - Advantek Gmbh).

По данным расследователей, еще одна российская фирма, имеющая госконтракт с НИИЭП и УПК "КБМ", - ООО "Сонатек", которая предлагает "современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей". "Сонатек" имеет широкий круг европейских торговых контрагентов – UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z oo (Польша), UAB „CUST LT“ (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвия), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгия), Aberlink Ltd (Великобритания) и другие.

Ранее The Insider сообщал об американских микросхемах от Texas Instruments, Analog Devices и Altera, которые используются в "Кинжалах". Теперь выяснилось, что микросхемы для производителей этих ракет московское ООО "ЭТС Электроникс" (создано в 2021 году) ввозит через китайскую компанию ETC Electronics Limited.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что дочь и внуки главного российского производителя "Кинжалов" живут в Швеции. В 2021 году Майя Питикова купила дом в городке Рюдсгорд недалеко от Мальме примерно за полмиллиона евро. При этом суммарный годовой доход россиянки и ее партнера составляет около 80 тысяч евро в год. Также в прошлом году Питикова приобрела автомобиль Tesla Model 3 Standard Range Plus, стоимость которого равна ее годовому доходу.