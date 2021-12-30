Подругу Эпштейна Гислейна Максвелла признали виновной в секс-торговле несовершеннолетними
Светскую львицу Гислейн Максвелл, бывшую соратницу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, признали виновной в привлечении несовершеннолетних девушек в сексуальные связи
Об этом сообщает Variety .
В среду, 29 декабря, федеральный суд признал Максвелла виновной в секс-торговле несовершеннолетними и привлечении девушек к половым актам с финансистом Джеффри Эпштейном.
Присяжные советовались в течение пяти полных дней, прежде чем признать Максвелла виновной за пятью из шести пунктов обвинения. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.
60-летнюю Гислейн Максвелл арестовали в июле 2020 года, спустя почти год после самоубийства Эпштейна. Ей предъявили обвинения в сексуальной торговле и заговоре с целью привлечь жертв Эпштейна. Судебный процесс в федеральном суде Манхэттена длился почти месяц и включал показания четырех женщин, утверждавших, что Максвелл привлекла их к сексу с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х годов.
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в проведении операции по сексуальной торговле, в которой участвовали десятки девушек, некоторым из них было 14 лет. Эпштейн покончил с собой, повесившись в своей тюремной камере в августе 2019 года.
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