Подручный ответил звездному биатлонисту Фуркаду, решившему его научить вежливости из-за поста о войне в Украине
Украинский биатлонист Дмитрий Подручный отверг аргументы француза Мартена Фуркада, обидевшегося на публикации в Instagram о поддержке российских спортсменов во время войны в Украине
Об этом говорится в комментариях к посту Подручного в Instagram.
В нем украинец 2 апреля подверг резкой критике Мартена Фуркада и его брата Симона Фуркада, который возмутился из-за отстранения российских биатлонистов от международных соревнований из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.
В ответ Мартен Фуркад заявил, что не в последнее время давал интервью и не отвечает за слова своего старшего брата.
"Я понимаю твой гнев и печаль, но это не дает права оскорблять кого-то из-за того, что сказал его брат. Если ты забыл, мое имя – Мартен, и я в последнее время не давал интервью", – написал Мартен Фуркад.
Подручный в ответ, привел сразу три аргумента, что позиция Фуркада-младшего ничем не отличается.
"1) В первые дни после отстранения российских спортсменов от соревнований ты написал в stories: "Мое сердце с моими русскими друзьями". 2) Ты никогда публично не говорил об украинских спортсменах, которые не могут участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения. 3) Ты никогда публично не говорил, что осуждаешь войну, которую Россия начала против Украины. Думаю, на этом наш диалог заканчивается", - написал Подручный, в 2019 году принесший Украине первую золотую медаль чемпионатов мира в мужском биатлоне.
Мартен Фуркад – шестикратный олимпийский чемпион и один из лучших биатлонистов в истории.
- 2 апреля Дмитрий Подручный возмутился из-за интервью Симона Фуркада, который высказался против отстранения сборной России от международных соревнований.
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