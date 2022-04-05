Подручный обвинил президента Федерации биатлона Бринзака во лжи о россиянках, выступающих за сборную Украины
Чемпион мира Дмитрий Подручный заявил, что президент Федерации биатлона Владимир Бринзак сказал неправду о месте нахождения натурализованных россиянок, выступающих за сборную Украины
Об этом сообщает Tribuna.com .
По словам Подручного, президент федерации соврал, когда сказал, что россиянки на момент начала полномасштабной агрессии РФ находились в России, ведь большинство из них покинули Украину после 24 февраля.
"И снова ложь. На этот раз последняя", - написал Подручный в Instagram .
Таким образом, он отреагировал на интервью Бринзака Общественному , в котором он заявил, что большинство натурализованных биатлонисток сборной Украины находились в России на момент начала вторжения.
Также слова президента федерации опровергла украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, заявившая, что натурализованные биатлонистки сбежали в РФ в день начала войны.
"Поправочка. Все сидели в Сянках на сборе, готовились к Кубку IBU, и когда началась война, они собрали вещи и уехали домой. Обращение к вам, девушки. Если вы думаете сейчас отсидеться тихо в своих норках, не выставляя хоть какие-нибудь посты в поддержку". Украины, а потом приехать к нам и давать какие-то объяснения, мол, мы не могли и боялись, так что сидите лучше дома. Бринзак вас, разумеется, примет обратно, но вот большинство биатлонной семьи против вашего присутствия", - написала Дмитренко.
Также недовольство из-за сложившейся ситуации выразили другие украинские биатлонисты - Богдан Цимбал, Артем Прима, Валерия Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрей Доценко.
В составе сборной Украины в сезоне 2021/22 было шесть натурализованных спортсменок, ранее выступавших за Россию и Беларусь. Еще одну россиянку Дарью Сидорову натурализовали летом 2021 - она не успела выступить за Украину на международной арене.
Белоруска Дарья Блашко, побывавшая под обстрелами в Чернигове, поддерживает Украину, а сейчас находится в Словении. Анастасия Рассказова осталась в Украине после вторжения и находится на сборе с юниорской командой Украины в Словении.
Надежда Белкина – в рядах ВСУ в одной части с украинкой Анной Кривонос.
Ольга Абрамова в Москве, но публично выступила против войны.
Екатерина Бех и Оксана Москаленко никоим образом не выразили свою позицию.
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