Подручный обвинил президента Федерации биатлона Бринзака во лжи о россиянках, выступающих за сборную Украины

Об этом сообщает Tribuna.com .

По словам Подручного, президент федерации соврал, когда сказал, что россиянки на момент начала полномасштабной агрессии РФ находились в России, ведь большинство из них покинули Украину после 24 февраля.

"И снова ложь. На этот раз последняя", - написал Подручный в Instagram .

Таким образом, он отреагировал на интервью Бринзака Общественному , в котором он заявил, что большинство натурализованных биатлонисток сборной Украины находились в России на момент начала вторжения.

Также слова президента федерации опровергла украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, заявившая, что натурализованные биатлонистки сбежали в РФ в день начала войны.

"Поправочка. Все сидели в Сянках на сборе, готовились к Кубку IBU, и когда началась война, они собрали вещи и уехали домой. Обращение к вам, девушки. Если вы думаете сейчас отсидеться тихо в своих норках, не выставляя хоть какие-нибудь посты в поддержку". Украины, а потом приехать к нам и давать какие-то объяснения, мол, мы не могли и боялись, так что сидите лучше дома. Бринзак вас, разумеется, примет обратно, но вот большинство биатлонной семьи против вашего присутствия", - написала Дмитренко.

Также недовольство из-за сложившейся ситуации выразили другие украинские биатлонисты - Богдан Цимбал, Артем Прима, Валерия Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрей Доценко.

В составе сборной Украины в сезоне 2021/22 было шесть натурализованных спортсменок, ранее выступавших за Россию и Беларусь. Еще одну россиянку Дарью Сидорову натурализовали летом 2021 - она не успела выступить за Украину на международной арене.

Белоруска Дарья Блашко, побывавшая под обстрелами в Чернигове, поддерживает Украину, а сейчас находится в Словении. Анастасия Рассказова осталась в Украине после вторжения и находится на сборе с юниорской командой Украины в Словении.

Надежда Белкина – в рядах ВСУ в одной части с украинкой Анной Кривонос.

Ольга Абрамова в Москве, но публично выступила против войны.

Екатерина Бех и Оксана Москаленко никоим образом не выразили свою позицию.

2 апреля Дмитрий Подручный возмутился из-за интервью Симона Фуркада , который высказался против отстранения сборной России от международных соревнований.

3 апреля Дмитрий Подручный отверг аргументы француза Мартена Фуркада , обидевшегося на публикации в Instagram о поддержке российских спортсменов во время войны в Украине.

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