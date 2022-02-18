Подручный и Прима провалили последнюю гонку по биатлону на Олимпиаде-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Победу в масс-старте одержал Йоханнес Бо. Он прошел дистанцию в 15 км за 38 минут и 14,4 секунды. Норвежец допустил 4 промаха. Вторая позиция у Мартина Понсилуомы. Третий – Ветле Шостад Кристиансен.



Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный (24 место) и Артем Прима (28) провалили стрельбу и из-за этого финишировали в последней шестерке. Оба спортсмена допустили по 7 ошибок - это самые плохие показатели в гонке.

Мужской масс-старт – это завершающая гонка по биатлону на Олимпиаде-2022. В нем приняли участие 30 лучших спортсменов Пекина.



Олимпиада-2022. Биатлон



Мужчины. Масс-старт



1. Йоханнес Бо (Норвегия) 38.14,4 (4 промаха)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3)

...

24. Дмитрий Пидручный (Украина) +4.01,8 (7)

28. Артем Прима (Украина) +4.58,2 (7)

Напомним, 18 февраля украинская биатлонистка Юлия Джима заняла 7 место в масс-старте – завершающей женской гонке на Олимпиаде-2022.

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