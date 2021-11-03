Подросток, подозреваемый в ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь на анализ

Об этом сообщил представитель семьи погибшего водителя Игорь Черняк, а также "Суспильне" со ссылкой на адвоката подозреваемого Инну Данилову.



Шестнадцатилетний Николай Харьковский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, отказался от добровольной сдачи анализа крови.



"Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право не реализовано!" - сообщил Черняк.



Представитель семьи погибшего отметил, что в настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что за рулем "Инфинити" находился именно Николай Харьковский.



По его словам, по делу назначен ряд необходимых экспертиз, а полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП.



Отказ Николая Харьковского от сдачи крови объяснила "Суспильному" адвокат Инна Данилова: "Согласно законодательству доказательства по делу еще не открывались сторонам процесса. Следствие продолжается".

Напомним, 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове арестовали без права на залог после совершения ДТП 26 октября, в результате которого один человек погиб, еще трое - получили травмы.

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