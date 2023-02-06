Подростков, травмировавшихся в Изюме в результате взрыва мины "Лепесток", выписали из больницы
Семь подростков, которых госпитализировали в больницу Харькова с минно-взрывными поражениями, уже выписали из медицинского учреждения
Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
"Семь пострадавших в возрасте от 14 до 17 лет привезли из района в нашу больницу около 02:00 4 февраля. Подростки получили минно-взрывные травмы. Большинство обломков от мины извлекли еще в районной больнице. Нам пришлось доставать осколки у трех подростков. Они были обнаружены в нижних конечностях и мягких тканях кожи", – рассказал подробности случая детский хирург одной из больниц Харькова.
Как стало известно, компания подростков травмировалась в Изюме на одной из остановок деоккупированного города. По словам пострадавших, взрывоопасный предмет принес молодой человек: думал, что тот уже не сдетонирует.
В общей сложности ранения получили восемь подростков: семеро были с минно-взрывными поражениями, а одна девушка получила острую реакцию на стресс. Детей выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает.
"К сожалению, на Харьковщине остается высокий уровень минной опасности. Особенно на деоккупированных территориях региона. Мы еще раз призываем родителей объяснять детям, что нельзя трогать неизвестных предметов. Если такой предмет был обнаружен – сразу обращаться в ГСЧС или полицию и ждать приезда специалистов", – подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОВА Жанна Овчарова.
- Подростки пострадали в результате детонации мины "Лепесток" в Харьковской области 3 февраля
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