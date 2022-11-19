Подростков из Луганщины отправили в Чечню на "военно-патриотическое" воспитание

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении отмечается, что в настоящее время на временно оккупированных территориях Донеччины и Луганщины власть усиливает глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, его боевики вывозят из Украины технику с предприятий и "просто драгоценности".

В то же время утверждается, что в Луганск прибыл лояльный Кадыров прокурор из Дагестана Глеб Михайлов, он теперь назначает своих приспешников в регионе.

"Первым результатом сотрудничества стала командировка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 трудных подростков. Детей привезли в Республику по федеральной программе "Подростки России". По словам Кадырова, с ними будет проводиться "профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания", - говорится в расследовании ЦНС.

Центр национального сопротивления сообщает о прибытии в Донецк чеченских делегаций, контролирующих выполнение обязательств военных перед Рамзаном Кадыровым.

"В частности, на неделе в Донецк приезжали так называемый министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова", - пишут журналисты Центра национального сопротивления.

Также отмечается, что Кадыров уже получил звание "героя" от коллаборантов Дениса Пушлина и Леонида Пасечника "за свое покровительство".

"Фактически есть типичная тактика орды, когда Путин собирает своих вассалов в завоевательный поход, где вознаграждением является право грабить регион. Однако грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей РФ", - резюмируют в ЦНС.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее информировал о действиях чеченцев в оккупированном городе: они стали приезжать в местную больницу и ночевать в палатах, несмотря на санитарные нормы. По словам Федорова, "уже тогда местные сообщали о большом количестве оккупантов под наркотическим опьянением, которые не осознают, что делают".

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