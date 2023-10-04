Подростки учатся основам службы: в Крыму создали центр "военно-патриотического" воспитания, - Лубинец
Российская Федерация не прекращает целенаправленную политику псевдовоспитания украинских детей во временно оккупированном Крыму. Враг активно привлекает молодежь к участию в мероприятиях, направленных на формирование милитаристского сознания, и пропаганде российского мировоззрения
Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец .
"Еще один учебно-методический центр военно-патриотического воспитания украинских детей появился на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.
Сообщается, что российские захватчики открыли его на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин" в Евпатории. Теперь псевдоучебное заведение называется "Авангард".
По данным оккупационной администрации, в первую смену центр принял, по данным оккупационных властей, 100 учеников 9-11-х классов. До 6 октября подростки обучаются основам военной службы.
Фото: ТГ/Дмитрий Лубинец
"Распространением пропаганды, связанной с войной, российские оккупанты пытаются стереть в наших детях украинскую идентичность, разорвать их связь с родной страной", - подчеркнул Лубинец.
Политику милитаризации украинских детей на Крымском полуострове РФ проводит уже с начала его оккупации. После полномасштабного вторжения процесс перевоспитания молодежи только усилился.
Милитаризация Россией образования и насаждения своей идеологии детям на временно оккупированных территориях Украины является военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.
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Российские оккупанты пытаются изменить образовательную программу и переписать историю на свой лад в школах на временно оккупированных территориях.
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Перед началом учебного года россияне завезли в Херсонскую область 7 тонн пропагандистских книг для школ. Наибольшее количество учебников – по российской истории за 11-й класс.
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На временно захваченных территориях юга российские учителя в школах проводят "исторические беседы". На них детям рассказывают, что украинской нации никогда не существовало и переводят вину за войну на украинское государство.
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