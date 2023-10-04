Подростки учатся основам службы: в Крыму создали центр "военно-патриотического" воспитания, - Лубинец

Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец .

"Еще один учебно-методический центр военно-патриотического воспитания украинских детей появился на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

Сообщается, что российские захватчики открыли его на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин" в Евпатории. Теперь псевдоучебное заведение называется "Авангард".

По данным оккупационной администрации, в первую смену центр принял, по данным оккупационных властей, 100 учеников 9-11-х классов. До 6 октября подростки обучаются основам военной службы.

Фото: ТГ/Дмитрий Лубинец

"Распространением пропаганды, связанной с войной, российские оккупанты пытаются стереть в наших детях украинскую идентичность, разорвать их связь с родной страной", - подчеркнул Лубинец.

Политику милитаризации украинских детей на Крымском полуострове РФ проводит уже с начала его оккупации. После полномасштабного вторжения процесс перевоспитания молодежи только усилился.

Милитаризация Россией образования и насаждения своей идеологии детям на временно оккупированных территориях Украины является военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.