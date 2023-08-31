Подростки сняли флаг РФ во временно оккупированном Мариуполе, их разыскивают российские спецслужбы
Во временно оккупированном Мариуполе подростки сняли российский флаг: теперь их разыскивают спецслужбы РФ
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Отмечается, что флаг РФ висел рядом с базой оккупантов.
"Теперь мариупольцев ищут российские спецслужбы. Захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить "об их местонахождении", - говорится в сообщении.
- 19 июля во временно оккупированном Мариуполе загорелось здание Украинского дома. Здание горело уже во второй раз во время оккупации города.
- Позже советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что подростки притащили снаряд на территорию Украинского дома и подожгли его. По его словам, ребята таким образом продемонстрировали, что россиянам здесь не рады.
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