Подростки сняли флаг РФ во временно оккупированном Мариуполе, их разыскивают российские спецслужбы

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что флаг РФ висел рядом с базой оккупантов.

"Теперь мариупольцев ищут российские спецслужбы. Захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить "об их местонахождении", - говорится в сообщении.