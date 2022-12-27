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Аналитика

Подробности взрывов на аэродроме "Энгельс", ситуация вокруг Бахмута и как противодействовать дружбе Ирана и России. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
27 декабря, 2022 вторник
21:38
Статьи Сергей Згурец

В Украине все ожидают поступления американского комплекса Patriot, и уже возможно поступление SAMP/T из Италии. Это те образцы вооружения, которые существенно усилят нашу противовоздушную оборону, потому что они могут бороться с баллистическими ракетами

Альянс России и Ирана

Сейчас все ожидают поступления в ВСУ американского комплекса Patriot, и уже возможно поступление SAMP/T из Италии. Это те образцы вооружения, которые существенно усилят нашу противовоздушную оборону, потому что они могут бороться с баллистическими ракетами. Мы говорим и о российских ракетах "Искандер", и об образцах баллистических ракет, которые Россия собирается приобрести у Ирана. Враг очень надеется на получение из этой страны ракет и беспилотных комплексов, которые уже ей поступают. Но можно ли противодействовать этим усилиям и этой "дружбе" между Ираном и РФ? Что может сделать Украина, чтобы найти антидот от этого военного сотрудничества?

По мнению Игоря Семиволоса, директора Центра ближневосточных исследований, Иран опасается санкций, потому что он находится сейчас не в том состоянии, когда готов и может игнорировать их. Уже 100 дней в Иране идет народное восстание. Ситуация для руководства этого государства контролируемая, но сложная. Они нуждаются в ресурсах, а ресурсы может им дать Россия, которая предоставляет Ирану наличные деньги , чтобы удовлетворить потребности лояльного населения. Вместе с тем Иран завязан на экономику и сотрудничество с другими странами. Сейчас эти санкции только персональные, на днях поступила информация о том, что Германия прекратила сотрудничество с Ираном. Только сейчас мы видим определенные изменения. По всей вероятности, европейское давление на Иран может отсрочить факт поставки ракет.

С одной стороны, Иран заинтересован в усилении своей субъектности, поэтому благодаря этой ситуации Тегеран за долгое время чувствует себя игроком на широкой геополитической арене. В то же время Россия заинтересована в иранском вооружении, а также в определенных ресурсах и союзниках, поэтому Россия с Ираном пытаются с пользой реализовать этот новый альянс.

Ситуация вокруг Бахмута

Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил, что вблизи  Бахмута происходит то, что было с первых дней российского вторжения; противник пытается взять этот город, над которым у него сошлись все "звезды", то есть Пригожин, Шойгу, а теперь еще генерал Герасимов. Вчера, 26 декабря, было обнародовано видео, на котором двое вагнеровцев прямо угрожают начальнику Генштаба вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и нецензурно обращаются к нему, будто он виноват в дефиците боеприпасов на этом направлении, потому что якобы вагнеровцы не могут достойно противостоять. В этом городе сошлись интересы и российской армии, и ЧВК Вагнер, борющейся как за финансовые потоки, так и за власть, и пока похоже, что Пригожин с вагнеровцами эту битву для себя выиграют. Поэтому для Пригожина Бахмут — это личная вендетта, месть украинской армии. Он стремится захватить город, чтобы отомстить за те потери, которые понесли его подопечные от ВСУ. А также, чтобы отомстить своим оппонентам в Генштабе ВС РФ и российском министерстве обороны. Все наложилось друг на друга.

Березовец рассказал, что россияне постоянно совершают атаки штурмовыми группами, иногда десятками раз в одни и те же украинские позиции. И вагнеровцы, и мобики, и артиллерия, и авиация – все это россияне бросают, чтобы занять позиции в этом городе. Максимально противник смог зайти на южные и юго-восточные окраины Бахмута, закрепившиеся в треугольнике. Из большинства занятых россиянами улиц они были выбиты еще на прошлой неделе. Незначительные группы противника продолжают находиться в окрестностях города. Но даже того небольшого прогресса, который они для себя страшными усилиями могли достичь две недели назад, сейчас уже нет.

По мнению офицера ВСУ, российские силы иссякают. Также враг испытывает дефицит боекомплектов к собственной артиллерии, поэтому можем говорить о нашем преимуществе. Но никак это не означает, что опасность миновала. Увы но нет. Противник будет продолжать новые попытки, у него фактически неограниченный человеческий запас, потому не остановится ни перед чем, бросая в суицидальные атаки собственные войска. Это то, что мы называем "бахмутский экспресс", потому что враждебная живая сила пополняется постоянно.

Взрывы на аэродроме "Энгельс-2"

Вернемся к мощным взрывам в районе военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области, где были применены беспилотные комплексы для уничтожения российских стратегических бомбардировщиков

Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, прокомментировал, что над аэродромом "Энгельс" крайне плотная облачность, достигающая более 90%. Скорее всего, спутниковые снимки с оптическим диапазоном мы не получим, или они появятся после того, как россияне успеют вместо всех следов и сделать вид, что ничего не было. Есть информация, что было повреждено до 5 бомбардировщиков Ту-95 ТС, и есть значительное число погибших и раненых.

Благодаря спутниковым снимкам в радиолокационном диапазоне, сделанным через 4 часа после инцидента, можно сказать, что "хлопок" состоялся.

На северной части аэродрома видны скопления авиации и других объектов: на авиабазе "Энгельс" находилось около 20 самолетов.

На снимках мы ищем объекты с размахом крыльев 50 метров, и можем сказать, сколько именно было самолетов. Рядом с самолетами расположены машины. Это могут быть пожарные машины, а могут быть машины снабжения.

На записи с камер наблюдения, записавших звук, слышен масштабный "хлопок" и скорее не один. Сначала слышен один взрыв, и через пол секунды еще больше. Возможно, этот "хлопок" произошел в то время, когда проходила подготовка и зарядка крылатых ракет. Несколько самолетов Ту-95 могли получить существенные повреждения.

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