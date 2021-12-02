Подрезают крылья: Шевченко отреагировал на поражение "Дженоа" от "Милана" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

По словам украинского тренера, причиной поражения "Дженоа" от "Милана" со счетом 0:3 стали кадровые проблемы генуэзцев и уровень соперника.

"У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой большой команды, как "Милан", это всегда сложно. "Милан" отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильные, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья и план на игру сразу меняется", - сказал Шевченко.

После 15 туров "Дженоа" имеет 10 очков и остается в зоне "вылета" - на 18-м месте.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах, провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.