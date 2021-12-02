Подрезают крылья: Шевченко отреагировал на поражение "Дженоа" от "Милана" в чемпионате Италии
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко назвал причиной разгромного поражения от "Милана" в чемпионате Италии высший класс соперника
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
По словам украинского тренера, причиной поражения "Дженоа" от "Милана" со счетом 0:3 стали кадровые проблемы генуэзцев и уровень соперника.
"У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой большой команды, как "Милан", это всегда сложно. "Милан" отлично прессинговал, у нас было несколько хороших атак, но они действительно сильные, у них много классных игроков. Когда они забивают гол, то подрезают вам крылья и план на игру сразу меняется", - сказал Шевченко.
После 15 туров "Дженоа" имеет 10 очков и остается в зоне "вылета" - на 18-м месте.
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах, провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
- Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.
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