Об этом заявляют в Центре национального сопротивления.

На территорию села Спиридонова Буда Брянской области прибыла новая партия заключеных. Их будут привлекать в состав данного формирования и направлять для усиления первой танковой армии вооруженных сил РФ.

В то же время, среди населения Спиридоновой Буды распространяются протестные настроения и недовольства из-за угрозы существенного ухудшения криминогенной ситуации. В настоящее время уже зафиксированы многочисленные случаи ограблений и изнасилований.

ЦНС напомнил, что "Шторм Z" является одним из "штрафных военных подразделений", созданных министерством обороны России по образцу ЧВК Вагнера. Членов подразделения рекрутируют в российских тюрьмах, мотивируя перспективой уменьшения сроков заключения и "заработком" в размере 2000$ в месяц.