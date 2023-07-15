Подразделения заключенных из "Шторм Z" увеличивают присутствие в Брянской области РФ
Вдоль российско-белорусской границы на территории российских приграничных районов наблюдается увеличение численности присутствия членов подразделения "Шторм Z"
Об этом заявляют в Центре национального сопротивления.
На территорию села Спиридонова Буда Брянской области прибыла новая партия заключеных. Их будут привлекать в состав данного формирования и направлять для усиления первой танковой армии вооруженных сил РФ.
В то же время, среди населения Спиридоновой Буды распространяются протестные настроения и недовольства из-за угрозы существенного ухудшения криминогенной ситуации. В настоящее время уже зафиксированы многочисленные случаи ограблений и изнасилований.
ЦНС напомнил, что "Шторм Z" является одним из "штрафных военных подразделений", созданных министерством обороны России по образцу ЧВК Вагнера. Членов подразделения рекрутируют в российских тюрьмах, мотивируя перспективой уменьшения сроков заключения и "заработком" в размере 2000$ в месяц.
- 21 июня командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отмети , что более двух недель враг пытается штурмовать позиции ВСУ подразделениями "Шторм Z".
- 28 июня осужденный россиянин рассказал, как оказался за решеткой и подписал контракт с ЧВК "Шторм Z", которая воюет с украинскими воинами. Пленный также заявил об огромных потерях РФ.
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