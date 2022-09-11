Об этом сообщает пресс-служба ПК "Восток".

"Противником вечером воскресенья нанесен ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего врагом применено 11 крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Известно, что украинские военные сбили 7 крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них 5 – Х-101, 2 – Калибр. Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области.

На Севере, Востоке и в центре Украины 11 сентября возникли перебои с электро- и водоснабжением из-за российских обстрелов. Перебои с электро- и водоснабжением возникли в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

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