Подразделения Воздушных Сил сбили 7 крылатых ракет на Днепропетровщине и 2 – на Полтавщине, - ДК "Восток"
Подразделения воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет на Днепропетровщине, из них 5 – Х-101, 2 – Калибр, еще несколько – на Полтавщине
Об этом сообщает пресс-служба ПК "Восток".
"Противником вечером воскресенья нанесен ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего врагом применено 11 крылатых ракет", – говорится в сообщении.
Известно, что украинские военные сбили 7 крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них 5 – Х-101, 2 – Калибр. Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области.
- На Севере, Востоке и в центре Украины 11 сентября возникли перебои с электро- и водоснабжением из-за российских обстрелов. Перебои с электро- и водоснабжением возникли в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
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