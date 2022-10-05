Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в зоне ответственности на южнобукском направлении стабильно напряжена, но под контролем Сил обороны. Подразделения Сил обороны закрепляются и проводят стабилизационные мероприятия в освобожденных от рашистских оккупантов населенных пунктах, продолжая активные действия по нескольким направлениям", - пишут в ВСУ.

Российские оккупанты же ведут оборонительные действия и пытаются удержать захваченные территории Херсонской и Николаевской областей. Бьют по позициям ВСУ и тыловым районам из РСЗО, тяжелой артиллерии, минометов и ударных беспилотников.

Агрессор активно осуществляет воздушную разведку, в частности, в Баштанском и Бериславском районах.

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.

За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.

За сутки на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков.

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