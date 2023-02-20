Об этом он написал в телеграмме .

"Получили информацию, что российские военные, размещенные в Никольском районе, в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар. Однако размещение позволяет оперативно перебросить оккупантов от районов Угледар - Большая Новоселовка в Пологи - Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Андрющенко также отметил, что военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, приведен в состояние боевой готовности.