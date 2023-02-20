Подразделения россиян из Никопольщины в ближайшие дни перебросят в Угледар, — Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что общее количество окупантов в подразделениях - до пяти тысяч, а также техника, в том числе 20 танков Т-62
Об этом он написал в телеграмме .
"Получили информацию, что российские военные, размещенные в Никольском районе, в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар. Однако размещение позволяет оперативно перебросить оккупантов от районов Угледар - Большая Новоселовка в Пологи - Гуляйполе", - говорится в сообщении.
Андрющенко также отметил, что военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, приведен в состояние боевой готовности.
- Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российской армии не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность наступления в Луганской области.
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