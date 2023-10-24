Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили логистический хаб противника, - Генштаб
В течение суток, 24 октября, подразделениями ракетных войск ВСУ уничтожены 12 артиллерийских средств и логистический хаб противника
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Также авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
За день враг нанес 5 ракетных и 33 авиационных ударов по территории Украины
А также произвел 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В течение суток на основных участках фронта произошло 54 боестолкновения
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Леоновка Черниговской области; Степок, Грабовское, Поповка Сумской области; Плетеновка, Казачья Лопань, Чугуновка Харьковской области.
- В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Синьковки и Ивановка Харьковской области. Здесь Силами обороны отражены 8 атак захватчиков. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Синковка, Ивановка Харьковской области.
- На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Северская и Выемки Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. Авиационный удар получила Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации вблизи Степного, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены 6 атак врага. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где силами обороны были отражены около 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Константиновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в Старомайорском районе. Украинские воины отразили все атаки врага в районах Новомихайловки, Пречистовки, южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.
- На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Гуляйпольское, Белогорье, Раоботино, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглась Зеленовке Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки, 23 октября, российские террористы атаковали 9 украинских областей. В результате вражеских обстрелов двадцать человек получили ранения, обнаружены тела жертв предварительных обстрелов.
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