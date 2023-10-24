Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили логистический хаб противника, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Также авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За день враг нанес 5 ракетных и 33 авиационных ударов по территории Украины

А также произвел 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных участках фронта произошло 54 боестолкновения

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Леоновка Черниговской области; Степок, Грабовское, Поповка Сумской области; Плетеновка, Казачья Лопань, Чугуновка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Леоновка Черниговской области; Степок, Грабовское, Поповка Сумской области; Плетеновка, Казачья Лопань, Чугуновка Харьковской области. В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Синьковки и Ивановка Харьковской области. Здесь Силами обороны отражены 8 атак захватчиков. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Синковка, Ивановка Харьковской области.

враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Синьковки и Ивановка Харьковской области. Здесь Силами обороны отражены 8 атак захватчиков. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Синковка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Северская и Выемки Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск, Раздолевка Донецкой области.

Силы обороны отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Северская и Выемки Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. Авиационный удар получила Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

украинские воины отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. Авиационный удар получила Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации вблизи Степного, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены 6 атак врага. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации вблизи Степного, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены 6 атак врага. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где силами обороны были отражены около 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Константиновка Донецкой области.

противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где силами обороны были отражены около 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Константиновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в Старомайорском районе. Украинские воины отразили все атаки врага в районах Новомихайловки, Пречистовки, южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в Старомайорском районе. Украинские воины отразили все атаки врага в районах Новомихайловки, Пречистовки, южнее Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Гуляйпольское, Белогорье, Раоботино, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглась Зеленовке Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.