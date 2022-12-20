Об этом сообщили в facebook .

В частности, сообщается, что Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

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Обстрел Донетчины и Харьковщины: оккупанты нанесли 10 авиационных и 4 ракетных ударов по гражданским объектам

"В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсона", - говорится в сообщении.

Северское и Слобожанское направления: враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов, в том числе: Карповичи, Тимоновичи, Костобобров Черниговской области; Кондратовка, Водологи, Запсилье, Ездецкое Сумской области; Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковская область. Российские оккупанты применили ударный БпЛА в районах населенных пунктов Поповка Черниговской области и Зыбино Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов, в частности это - Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Берестово Харьковской области; Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области. Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площанка.

Бахмутское и Авдеевское направления: враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям наших войск в районах 24 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Соледарь, Бахмут, Ступочки, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.

Новопавловское направление: обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населённых пунктов. В частности это – Времовка Донецкой области; Зеленый Гай, Дорожнянка, Железнодорожное, Вербовое, Белогорье Запорожской области; Берислав, Токаревка, Антоновка, Берегово Херсонской области. Нанесли оккупанты авиаударов в районах Времовки, Малых Щербаков, Новоандреевки и Ольговского.

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Более 130 оккупантов ранены, до 10 единиц вооружения уничтожены: в Генштабе подтвердили потери врагов

"Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых кафиров, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Также в Генштабе отмечают, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний.

"Так, по имеющейся информации, в Луганске, городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами", - говорится в сообщении.

В понедельник, 19 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону, убив местного жителя, повредив здания местной школы, военной администрации и по зданию еще одного госучреждения.

Во вторник, 20 декабря, россияне атаковали Херсон и обстреляли из "градов" гражданскую инфраструктуру села Гавриловка Херсонской области, пострадавших нет.

20 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе горит база размещения российских военных на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

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