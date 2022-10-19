Подразделения ПВО за сутки сбили российский самолет Су-25 и пять крылатых ракет
Украинские подразделения противовоздушной обороны в сутки 18 октября сбили пять российских крылатых ракет и штурмовик Су-25
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и самолет Су-25.
Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и один – артиллерии, два состава боеприпасов, станцию РЭС, а также другие военные цели противника.
- 18 октября подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбил российский штурмовик Су-25 .
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