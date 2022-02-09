Подразделения МВД проведут учения 12 февраля вблизи админграницы с оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



"В субботу, 12 февраля, на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД", - анонсировали в службе.



В учениях примут участие представители Национальной полиции, Национальной гвардии,

Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и центрального аппарата МВД Украины.



Обучение МВД пройдет в пгт Каланчак, Херсонской области, по плану они начнутся в 10:00. По их итогам будет проведен брифинг для представителей СМИ.

Напомним, 8 февраля в Вооруженных Силах Украины начались командно-штабные учения "Вьюга-2022", направленные на управление группировками войск во время ведения боевых действий.