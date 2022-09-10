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Главная война с Россией "Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях": группа "Барс" взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии, - СМИ

"Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях": группа "Барс" взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии, - СМИ

10 сентября, 2022 суббота
20:53
война с Россией

Группа "Барс" разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии

Об этом сообщили на сайте ЦЕНЗОР.НЕТ  со ссылкой на facebook главного редактора издания Юрия Бутусова.

Известно, что он пойдет в обменный фонд для спасения пленных украинских военных.

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"Группа Барс разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь российскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он бы не смог. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.

  • 8 сентября в Харьковской области спецназовцы Нацгвардии захватили в плен двух "эленеровцев", которые пытались выехать из района боевых действий.

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