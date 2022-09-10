Об этом сообщили на сайте ЦЕНЗОР.НЕТ со ссылкой на facebook главного редактора издания Юрия Бутусова.

Известно, что он пойдет в обменный фонд для спасения пленных украинских военных.

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"Группа Барс разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь российскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он бы не смог. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.

8 сентября в Харьковской области спецназовцы Нацгвардии захватили в плен двух "эленеровцев", которые пытались выехать из района боевых действий.

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