Об этом пишет Reuters .

"102-е разведывательное отделение сейчас не выполняет порученную разведывательную миссию", - заявила представитель ВВС Энн Стефанек.

Она пояснила, что генеральный инспектор ВВС будет расследовать "соблюдение подразделением политики, процедур и стандартов, связанных с обнародованием информации о национальной безопасности".

Кроме того, в военно-воздушных силах также заявили, что в течение следующих 30 дней всем подразделениям также придется провести встречу с целью обеспечения безопасности.

Reuters пишет, что 102-е разведывательное крыло обеспечивает "точную разведку по всему миру, командование и контроль вместе с обученными и опытными авиаторами для экспедиционной боевой поддержки и внутренней безопасности".

Именно в нем с мая 2022 года летчиком первого класса служил Джек Тейшейра, обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона, поскольку у него был допуск "совершенно секретно".