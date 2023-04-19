Подразделение ВВС США, в котором служил Тейшейра, временно прекратило свою разведывательную деятельность
В настоящее время 102-й отдел разведки ВВС США, в котором служил Джек Тейшейра, обвиняемый в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность
Об этом пишет Reuters .
"102-е разведывательное отделение сейчас не выполняет порученную разведывательную миссию", - заявила представитель ВВС Энн Стефанек.
Она пояснила, что генеральный инспектор ВВС будет расследовать "соблюдение подразделением политики, процедур и стандартов, связанных с обнародованием информации о национальной безопасности".
Кроме того, в военно-воздушных силах также заявили, что в течение следующих 30 дней всем подразделениям также придется провести встречу с целью обеспечения безопасности.
Reuters пишет, что 102-е разведывательное крыло обеспечивает "точную разведку по всему миру, командование и контроль вместе с обученными и опытными авиаторами для экспедиционной боевой поддержки и внутренней безопасности".
Именно в нем с мая 2022 года летчиком первого класса служил Джек Тейшейра, обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона, поскольку у него был допуск "совершенно секретно".
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- 14 апреля подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
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