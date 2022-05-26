Подразделение Воздушных сил сбило российскую ракету X-59
В четверг, 26 мая, Воздушные силы "приземлили" авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, Орлан-10 и вертолет К-52
Об этом сообщает Командование воздушных сил.
"26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, предположительно из-за погодных условий, впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины", — говорится в сообщении.
Сложная ситуация для Сил обороны остается на Луганском направлении, — констатируют в Командовании ПС. – Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России.
Одна из них – авиационная ракета класса "воздух-земля" Х-59 сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".
Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и других операционных районах, — заявили в Командовании Воздушных сил.
- Прессцентр группировки Объединенных сил сообщил, что с начала суток 26 мая защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили 16 единиц техники и 3 воздушные цели.
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