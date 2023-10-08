Подразделение СБУ за две недели ликвидировало 90 оккупантов, 6 вражеских танков и артсистем

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, за прошедшие две недели оккупанты недосчитались:

6 танков;

6 бронемашин и 3 военных автомобилей;

комплекса радиолокационной станции 55Ж6У "Небо-У", состоявшего из главной антенны, аппаратной машины и машины управления;

6 артиллерийских систем;

27 укрытий и блиндажей.

Кроме того, подразделение СБУ ликвидировало около 90 оккупантов.