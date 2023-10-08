Украинские дипломаты в Израиле разыскали украинца, пропавшего на юге страны
Подразделение СБУ за две недели ликвидировало 90 оккупантов, 6 вражеских танков и артсистем
Спецподразделение Службы безопасности Украины "Белый волк" в течение последних двух недель уничтожило десятки единиц вражеской техники и подбило редкостный комплекс РЛС
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Так, за прошедшие две недели оккупанты недосчитались:
- 6 танков;
- 6 бронемашин и 3 военных автомобилей;
- комплекса радиолокационной станции 55Ж6У "Небо-У", состоявшего из главной антенны, аппаратной машины и машины управления;
- 6 артиллерийских систем;
- 27 укрытий и блиндажей.
Кроме того, подразделение СБУ ликвидировало около 90 оккупантов.
- В украинском Генштабе отчитались , что по состоянию на 8 октября потери россиян в личном составе уже достигли 282 тысяч.
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