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Подразделение российских спецназовцев с опытом боевых действий в Сирии отказалось штурмовать Мариуполь, – украинская разведка

8 апреля, 2022 пятница
18:32
война с Россией

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Известно, что в боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. В дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Разведка отмечает, что последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низкой заинтересованности россиян в службе по контракту.

"Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, которые находятся в запасе. Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется", – добавляют в сообщении.

Кроме этого, крайне низкое моральное состояние уже мобилизированных. В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Большинство из них имеют ранения ног. Врачи считают, что вероятная причина этих ранений – самоувечье во избежание возвращения в зону боевых действий.

  • Британская разведка отмечает, что Российская Федерация после передислокации войск на Севере Украины планирует привлечь их к новым боям на Донбассе.

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