Подразделение оккупантов на Луганщине за неделю потеряло до 70% личного состава, - Генштаб
За предыдущую неделю в результате действий Вооруженных Сил Украины одно из подразделений российских захватчиков понесло потери до 70% личного состава в Луганской области
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава", - пишет прессслужба.
Также вблизи Бабиного Херсонской области Генштаб подтвердил поражение пункта управления российских оккупантов. В результате ликвидировано до 5 единиц военной техники.
"Информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется", - добавляют в ведомстве.
Кроме того, ВСУ повредили железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области, используемого армией РФ для доставки вооружения и военной техники.
- Генштаб сообщил, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян.
- С 24 февраля по 28 ноября РФ потеряли на войне в Украине 87,9 тыс. оккупантов, 2 908 танков, 5 861 бронемашин и 1 899 артиллерийских систем.
- За минувшие сутки 27 ноября военнослужащие морской пехоты ликвидировали по меньшей мере 17 российских захватчиков и два беспилотника.
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