Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава", - пишет прессслужба.

Также вблизи Бабиного Херсонской области Генштаб подтвердил поражение пункта управления российских оккупантов. В результате ликвидировано до 5 единиц военной техники.

"Информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется", - добавляют в ведомстве.

Кроме того, ВСУ повредили железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области, используемого армией РФ для доставки вооружения и военной техники.