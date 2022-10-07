Подрабатывали также наркоторговлей: В Киеве обезвредили группировку, которой из РФ руководил Кива
В Киеве обезвредили преступную группировку, которой из России руководил бывший народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", которое подконтрольно бывшему народному депутату Илье Киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых - государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится. в сообщении.
Согласно информации ведомства, до побега нардепа в РФ эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мер по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.
"Также их привлекали к так называемой "физической поддержке" и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре столицы. За участие в каждой из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" с ОПЗЖ", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.
По замыслу экс-нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "прибылей".
Установлено, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- ДБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
- 29 марта Илье Киви следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.
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