Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", которое подконтрольно бывшему народному депутату Илье Киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых - государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины", - говорится. в сообщении.

Согласно информации ведомства, до побега нардепа в РФ эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мер по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.

"Также их привлекали к так называемой "физической поддержке" и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре столицы. За участие в каждой из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" с ОПЗЖ", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

По замыслу экс-нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "прибылей".

Установлено, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ДБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

29 марта Илье Киви следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.