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OPINION

Подпольный обком действует...

Александр Вильчинский
21 мартa, 2023 вторник
18:04
Мнение

Когда на днях прочитал новость, что СБУ нейтрализовала в Киеве и еще шести областях подпольные ячейки так называемой Коммунистической партии Советского Союза, то почему-то даже не удивился, скорее появилось ощущение какого-то бестолкового дежавю

Начал вспоминать что-то очень давнее, подзабытое, но такое, что когда-то набило оскомину, пока не вспомнилось... Да, тот известный телефильм времен застоя “Подпольный обком действует”, еще с тех пор, когда на всю "необъятную" было всего два телеканала. Тогда этот фильм о партизанском движении в годы немецко-советской войны, к тому же на территории Украины, крутили сколько могли.

Итак, ничего удивительного, что российские оккупанты снова взялись за старые методы, потому что, поскольку в их воображении мы до сих пор укронацисты, то почему бы и не явиться подпольным обкомам? Вот и появились и на той же Черниговщине, где происходит действие телефильма, а также, кроме Киева, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и даже Львовской областях. Конечно, нашлись и клоуны, которые в роли подпольщиков-коммунистов должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов, обустраивать "комендатуры" и собирать разведданные для будущих диверсий. Последняя из задач, пожалуй, наиболее реальна. А еще реальнее – это просто отмывать выделенные на разведработу эфэсбэшные бабки. Хотя во время обысков, по словам стражей порядка, у этих подпольщиков, кроме прочего, нашли даже оружие и боеприпасы.

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Нашлись и клоуны, которые в роли подпольщиков-коммунистов должны были призывать к массовой поддержке российских окупантов, обустраивать "комендатуры" и собирать разведданные для будущих диверсий. Последняя из задач, пожалуй, наиболее реальная

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Указания они получали, как и положено, как и в кино, от московского ЦК, через посредство ЧК-ФСБ, конечно. Выходит, что агентов в рясах, лиц церковного звания, москали решили подстраховать еще и их антиподами-коммуняками. Но и здесь ничего неожиданного, ведь давно известно, что и теми, и другими руководят одни и те же кураторы из Лубянки. Следственные действия продолжаются, не исключено, что такие же подпольные обкомы найдутся и в других областях.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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