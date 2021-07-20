Подполковник ВСУ похитил почти 900 тыс. грн, которые должны были идти на питание солдат, - ГБР

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



ГБР сообщило о подозрении заместителю командира воинской части по тылу ВСУ, который нанес бюджету ущерб на почти 900 тыс. грн

В течение января-февраля 2019 года подполковник Вооруженных Сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для военной части.

Он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 000 842 гривни, которые на самом деле в воинскую часть не поступали.

Как установило следствие, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия.

Сейчас подполковнику ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.