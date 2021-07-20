Подполковник ВСУ похитил почти 900 тыс. грн, которые должны были идти на питание солдат, - ГБР
Правоохранители объявили подозрение заместителю командира воинской части ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
ГБР сообщило о подозрении заместителю командира воинской части по тылу ВСУ, который нанес бюджету ущерб на почти 900 тыс. грн
В течение января-февраля 2019 года подполковник Вооруженных Сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для военной части.
Он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 000 842 гривни, которые на самом деле в воинскую часть не поступали.
Как установило следствие, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия.
Сейчас подполковнику ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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