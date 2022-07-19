Подполье оказывает влияние на ситуацию в Херсонской области, - глава облсовета
Благодаря партизанам Силы обороны имеют точные координаты позиции россиян в Херсонской области
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
"Я уверен в том, что именно благодаря подполью и партизанскому движению, благодаря действиям нашим военным, которые находятся на оккупированной территории, мы имеем точные координаты наших оппонентов, тех складов, которые поражены и будут поражены в дальнейшем. И движение колонн с территории Крыма заезжать на Херсонщину, приехавших пытаться спасти ситуацию", - сказал он.
Глава облсовета добавил, что партизаны и подполье оказывают влияние на происходящую ситуацию.
"Мы знаем, что каждый день в больших городах Херсона появляются знаки, что Херсон - это Украина. Они четко показывают, что никто ничего не забыл и Херсонщина всегда имеет внимание и власти, и армии, и людей, которые находятся там и ждут освобождение со дня на день", - подытожил Самойленко.
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