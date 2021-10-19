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Подписывать закон "об олигархах" должен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк

19 октября, 2021 вторник
16:47
Общество Ярослав Железняк

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что подписывать закон "об олигархах" должен Дмитрий Разумков, поскольку голосование проходило под его председательством

Об этом Железняк сказал в эфире Еспресо.TV.

"Сейчас мы имеем 5 вариантов текста закона об олигархах, но ни один из них не соответствует тому, за который проголосовала Верховная Рада. Если этот закон будет подписан в таком виде, а в частности в том, который не голосовала Верховная Рада, то это будет фальсификацией, это будет подменой понятий. Сейчас, по моему мнению, власть пытается выдать желаемое за действительное", - сказал Железняк

Нардеп отметил, что подписывать закон "об олигархах" должен председатель Рады, при котором принимался данный законопроект. Железняк считает, что Руслану Стефанчук и Александру Корниенко не следует ставить свои подписи под законом "об олигархах", поскольку за это можно понести ответственность.

"Никто не хочет брать на себя юридическую ответственность за этот закон. Господам Стефанчуку и Корниенко следует подумать, прежде чем подписывать данный закон. Даже если закон будет повторно проголосован, подписывать его должен Разумков. Поскольку при принятии закона во втором чтении председателем Верховной Рады был Дмитрий Разумков. Для меня это очевидно. Но трактовать этот факт власть будет по-разному", - добавил Железняк

  • Напомним, Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
  • 24 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Владимира Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
  • Впоследствии экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.
  • Стефанчук заявил, что судьба подписания закона об олигархах решится после рассмотрения депутатами проектов постановлений об отмене решения о принятии этого документа.
  • Бывший глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что если действующий председатель ВР Руслан Стефанчук подпишет закон об олигархах, то это станет основанием для обжалования в КСУ.
  • Председатель ВР Руслан Стефанчук прокомментировал заявления Разумкова о том, кто должен подписать закон "об олигархах".
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Александр Корниенко
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