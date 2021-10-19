Подписывать закон "об олигархах" должен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк

Об этом Железняк сказал в эфире Еспресо.TV.



"Сейчас мы имеем 5 вариантов текста закона об олигархах, но ни один из них не соответствует тому, за который проголосовала Верховная Рада. Если этот закон будет подписан в таком виде, а в частности в том, который не голосовала Верховная Рада, то это будет фальсификацией, это будет подменой понятий. Сейчас, по моему мнению, власть пытается выдать желаемое за действительное", - сказал Железняк



Нардеп отметил, что подписывать закон "об олигархах" должен председатель Рады, при котором принимался данный законопроект. Железняк считает, что Руслану Стефанчук и Александру Корниенко не следует ставить свои подписи под законом "об олигархах", поскольку за это можно понести ответственность.



"Никто не хочет брать на себя юридическую ответственность за этот закон. Господам Стефанчуку и Корниенко следует подумать, прежде чем подписывать данный закон. Даже если закон будет повторно проголосован, подписывать его должен Разумков. Поскольку при принятии закона во втором чтении председателем Верховной Рады был Дмитрий Разумков. Для меня это очевидно. Но трактовать этот факт власть будет по-разному", - добавил Железняк