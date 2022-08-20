"Подписка за 24$": на платформе UNITED24 запустили новую инициативу по поддержке Украины

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Почему именно 24? Ведь это число имеет большое значение для каждого украинца. 24 августа - День Независимости Украины. 24 февраля началось широкомасштабное наступление российских войск. 24 часа в сутки украинские военные защищают наше государство", - написал Федоров.

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5 мая в Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны United24.

18 мая Андрей Шевченко стал первым послом инициированной Зеленским платформы UNITED24.

С помощью платформы для сбора средств в поддержку Украины United24 в течение первых четырех недель удалось собрать более 1,5 млрд грн.

В июле группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga стали послом UNITED24.

В августе Украина купила первый вертолет на деньги от UNITED24. Впоследствии его отправили на передовую спасать жизнь украинским военным.

За три месяца работы к платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн.

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