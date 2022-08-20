"Подписка за 24$": на платформе UNITED24 запустили новую инициативу по поддержке Украины
В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Почему именно 24? Ведь это число имеет большое значение для каждого украинца. 24 августа - День Независимости Украины. 24 февраля началось широкомасштабное наступление российских войск. 24 часа в сутки украинские военные защищают наше государство", - написал Федоров.
Подписаться на ежемесячный донат можно по ссылке.
- 5 мая в Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны United24.
- 18 мая Андрей Шевченко стал первым послом инициированной Зеленским платформы UNITED24.
- С помощью платформы для сбора средств в поддержку Украины United24 в течение первых четырех недель удалось собрать более 1,5 млрд грн.
- В июле группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga стали послом UNITED24.
- В августе Украина купила первый вертолет на деньги от UNITED24. Впоследствии его отправили на передовую спасать жизнь украинским военным.
- За три месяца работы к платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 6 млрд грн.
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