Подписчики корректировали вражеские обстрелы: в Николаевской области о подозрении сообщили администратору тг-канала

Об этом информируют СБУ и Офис генпрокурора.

По данным следствия, прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый"), работающий на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" московского информагентства РИА-Новости и скрывающийся во временно оккупированном Донецке, создал на Николаевщине российскую агентуру среди подписчиков собственного канала.

Они передавали Лебедеву данные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона, корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре Николаева.

"Именно по их наведению российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

СБУ установила участников российской агентуры и задержала их по местам нахождения.

Девяти из них сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Они находятся под стражей. Еще четырех – суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет заключения.

Лебедеву же инкриминировали ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в составе организованной группы в условиях военного положения).

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - добавили в СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.