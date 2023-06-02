Об этом заявил спикер ССО Александр Кондратенко в комментарии "Схемам".

В ССО рассказали, что в январе 2023 года действительно просили начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова содействовать выезду Трубицина и еще 4 лицам как волонтерам для обеспечения ССО "специальным оборудованием". Они должны были поехать как представители благотворительного фонда "Рідна Оболонь".

"К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, поскольку содержит данные, составляющие служебную тайну", - отметил Кондратенко.

В ССО добавили, что "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо использовало такие поводы в личных целях во время войны и не вернулось в Украину для выполнения своих процессуальных обязанностей перед судом".

Указывается, что "волонтеры" получили разрешение на выезд с 28 января по 25 мая 2023 года.

"Каждое из этих лиц выезжало, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех", - пояснил спикер.

Также он отметил, что на момент обращения ССО в ГУР, никаких ограничений по пересечению границы Владиславом Трубицыным не было.

"Иначе Государственная пограничная служба не позволила бы этому лицу пересечь границу", - добавил Кондратенко.

Также в ССО прокомментировали тот факт, что, выехав за инициированным ими разрешением, обвиняемый во взяточничестве депутат наконец не вернулся в Украину и перестал выходить на связь.

"Мы способствовали выезду за границу ради благих целей, а именно обеспечение подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что этот человек воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулся в Украину для выполнения процессуальных". обязанностей в суде", - прокомментировал спикер.

На вопрос о том, почему ССО на этот раз не обратились в Госпогранслужбу напрямую самостоятельно, а привлекали ГУР, пресс-секретарь пояснил, что "процедурно сотрудничество ГУР и ГПСУ быстрее и лучше налажено, чем ССО".

Что известно о деле Трубицына

9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета и других разоблаченных на взятке в 1,26 млн грн задержали за разрешение на работу МАФов.

11 февраля того же года ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Также Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще один подозреваемый был арестован с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.

14 февраля 2022 года НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным. В бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "вне кулис" организации торговли в столице.

18 февраля прошлого года главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил , что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.

22 февраля депутат Киевсовета, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа", пока продолжается следствие.

12 октября 2022 года ГБР направило в суд дело Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн.