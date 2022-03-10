"Подписать контракт добровольца и получить удостоверение": советник командующего сил ТрО Куприй о процедуре официальной регистрации в терробороне

"Если вы не подписали контракт и не имеете удостоверения, то вы считаетесь просто гражданином, который взял в руки оружие и защищает свое имение", – сказал советник командующего сил ТрО в эфире Espreso.TV.

Куприй подчеркнул: "Многие люди, просто вступив в ряды ТрО, убеждены, что являются официально членами. Однако на самом деле очень мало законодательно зарегистрированных добровольческих формирований. Я призываю вас: если вы участник добровольческого формирования. Вы должны подписать контракт добровольца и получить удостоверение, установленное формой Министерства обороны, оно уже прошло регистрацию в Минюсте и есть в широком доступе. Если же человек не подписал этот контракт и не имеет удостоверения, то он считается просто гражданином, который взял в руки оружие и защищает свое имение".



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Напомним, также создан сайт для иностранцев, желающих защищать Украину от российской агрессии.

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