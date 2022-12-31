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Подписанный Зеленским Закон "О медиа" может подорвать свободу прессы в Украине, - NYT

31 декабря, 2022 суббота
11:05
Общество

Подписанный президентом Украины Владимир Зеленский закон о медиа рискует подорвать принципы свободы прессы в стране

Об этом пишет New York Times.

Американское издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон, расширяющий регуляторные полномочия правительства над новостными СМИ. В то же время, журналистские организации предупреждали, что этот шаг может подорвать свободу прессы в стране.

Несмотря на то, что некоторые из более строгих положений закона были смягчены в ответ на критику, серьезные опасения относительно независимости регуляторного органа остаются, заявили 30 декабря национальные и международные СМИ.

Закон расширяет полномочия государственного регулятора украинского телерадиовещания на онлайн и печатные СМИ. Предыдущие проекты предоставляли регулятору полномочия штрафовать медиа, отзывать их лицензии, временно блокировать определенные онлайн-издания без определения суда и требовать от платформ социальных сетей и поисковых гигантов, таких как Google, удалять нарушающий закон контент.

Зеленский, администрацию которого в последние годы обвиняют в подрыве свободы печати, в 2019 году распорядился разработать закон об усилении регулирования СМИ.

Эта мера была принята украинским парламентом в этом месяце вместе с рядом других законопроектов, которые, по словам законодателей, имели целью помочь стране выполнить условия Европейского Союза для членства.

Но украинские журналисты и международные группы свободы прессы выразили обеспокоенность по поводу законопроекта о средствах массовой информации, когда он проходил в парламенте, заявив, что он выходит далеко за рамки требований ЕС, и обвиняют правительство в использовании обязательств по членству как повода для усиления контроля над прессой.

Комитет защиты журналистов, некоммерческая организация, борющаяся за свободу прессы во всем мире, призвала украинских законодателей отменить законопроект в сентябре, заявив, что он усиливает "государственный контроль над информацией в то время, когда граждане в ней нуждаются больше всего".

Европейская федерация журналистов, генеральный секретарь которой назвал предыдущий проект закона "достойным худших авторитарных режимов", заявила 30 декабря, что законодательство продолжает противоречить европейским стандартам свободы печати, поскольку независимость государственного медиарегулятора, члены которого назначаются президентом и парламентом, не могут быть гарантированы.

"Украина продемонстрирует свою европейскую приверженность, способствуя свободным и независимым СМИ, а не устанавливая государственный контроль над информацией", – заявил генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.

Национальный союз журналистов Украины заявил об отсутствии прозрачности при рассмотрении законопроекта, утверждая, что изменения вносились на закрытых заседаниях парламентских комитетов, а представителям СМИ и общественности не дали достаточно времени для ответа.

В заявлении профсоюза, опубликованном перед голосованием Верховной Рады Украины за законопроект, говорится, что законодательство ослабит свободы, "отличающие общественный строй Украины от режима диктаторской России".

Главное юридическое управление Верховной Рады Украины также отметило в анализе, опубликованном в этом месяце, что ему дали мало времени для рассмотрения изменений в законопроект и что формулировка закона недостаточно учитывает риск введения цензуры.

Украинские чиновники отвергли обвинения в том, что требования ЕС использовались как прикрытие для ограничения свободы печати. Они сказали, что существенные изменения в законопроект были внесены после консультаций со специалистами СМИ и утверждали, что кардинальные изменения в медиазаконодательство Украины назрели.

"Конечно, этот законопроект даже шире директив ЕС, потому что нам нужно было изменить и модернизировать наше медиазаконодательство, которое не менялось 16 лет", – заявила после одобрения законопроекта заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Евгения Кравчук.

По крайней мере одна украинская организация, которая сосредотачивается на свободе прессы, киевский Институт массовой информации, заявил 29 декабря, что в основном доволен пересмотренным законодательством, но будет контролировать его выполнение.

"Чтобы его улучшить, нам нужно будет внести изменения в Конституцию, что, к сожалению, невозможно во время военного положения. Это один из наших главных планов на будущее", - отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

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Владимир Зеленский
Вступление в ЕС
Слуга народу
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