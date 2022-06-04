Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

"По ходатайству Государственного бюро расследований суд предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича", - отметили в ведомстве.

В 2010 году Виктор Янукович подписал с РФ по поводу пребывания российского Черноморского флота в Украине, понимая его ущерб для суверенитета страны. Содержание и условия соглашения были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.

Виктор Янукович создал условия для продолжения пребывания Черноморского флота России на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию (вместо вывода) военной техники и личного состава вооруженных сил государства агрессора в Украине, которые были использованы во время оккупации АР Крым и города Севастополя в 2014 году. году", - подчеркнули в ДБР.

Несмотря на ч. 3 ст. 4 Закона "О международных договорах Украины" проект соглашения перед подписанием не прошел правовой экспертизы.

Оригиналы документов свидетельствуют о целенаправленном вреде высших должностных лиц суверенитета и территориальной целостности Украины по указанию высшего руководства РФ. Экспремьер-министр и экспрезидент Николай Азаров и Виктор Янукович делали это по предварительному сговору. Обохо объявили в розыск.

Специальное досудебное расследование позволит передать производство в суд.

3 июня суд разрешил заочное расследование по Януковичу по делу "Харьковских соглашений" по статье о госизмене.

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