«Подпевка» своему партнеру может привести Беларусь к экономическому краху, - эксперт

Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV

“Карты есть не только у Лукашенко, карты есть и у всех членов ЕС. Они понимают, что там, где работает белорусская нефтеперерабатывающая промышленность, там есть нефть, есть соответствующие доли в акционерном капитале тех компаний, которые уже сейчас под санкциями. Поэтому и планируется остановка одного из двух нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси из-за отсутствия спроса. Резко уменьшились объемы производства на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе, который фактически до войны работал на Украину и получал большие доходы от торговли с Украиной, теперь это «подпевание» своему партнеру может привести Беларусь к экономическому краху, потому что просто так уже забрать из бюджета, несмотря на неприятие. нефтяного эмбарго ЕС миллиарды долларов, это может позволить себе только Александр Григорьевич”,- отметил Рябцев.

Также энергетический эксперт добавил, что полное эмбарго запрета продаж РФ углеводов маловероятно.

“Полное эмбарго маловероятно, если речь идет о полном запрещении продажи РФ углеводов, добытых на ее территории. Если речь идет о частичном нефтяном эмбарго, например, ограничении закупок нефтяного сырья государствами членами ЕС, то это возможно. И этот вопрос обсуждается. В этом это не такое уж большое ограничение, чтобы можно было сказать, что принятые соответственно решения катастрофически повлияют на экономику РФ. Потому что объем и экспорт российского сырья это примерно 4,6 млн баррелей в сутки, это ограничения будут касаться, в лучшем случае, миллиона баррелей в сутки», – пояснил Рябцев.



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