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Обзор

Подозрительный матч в УПЛ, медаль Харлан на Гран-при и результат сборной на ЧМ по хоккею: Обзор самых главных событий украинского спорта за 29 апреля – 5 мая

Влад Дидусь
5 мая, 2023 пятница
20:00
Спорт Ольга Харлан

Сборная Украины завершила выступления на ЧМ по хоккею, Виктор Цыганков отдал очередной ассист за "Жирону", а фехтовальщица Ольга Харлан получила бронзу Гран-при на старте отбора на Олимпиаду-2024

Футбол: подозрительный матч в УПЛ, ассист Цыганкова и юбилейный матч Николенко

В течение недели в украинском футболе успели сыграть сразу два тура УПЛ. Существенно в турнирной таблице ничего не изменилось, у "Шахтера" остается отрыв от "Днепра-1" в виде 5 баллов, но у днепрян и дальше на 1 сыгранный матч меньше.

Лидеры чемпионата "Шахтер", "Днепр-1", "Заря" и "Динамо" выиграли свои матчи в двух турах, а команды из зоны вылета "Львов" и "Металлист" - проиграли. Поэтому на ключевых позициях действительно без изменений.

Самым интересным из всех матчей на неделе была встреча "Днепр-1" - "Металлист", где днепряне разгромили харьковчан со счетом 5:0. После матча президент УАФ Андрей Павелко заявил, что этот поединок привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок. Сейчас происходит расследование, так что будем внимательно следить за ситуацией.

На матче "Днепр-1" – "Металлист" также были и знаковые события. В частности, защитник харьковского "Металлиста" Кирилл Дигтяр стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в УПЛ. Он вышел на поле в возрасте 15 лет и 159 дней.

Кирило Дігтяр

на фото: Кирилл Дегтяр

Форвард Артем Довбик забил 20-й в сезоне гол в чемпионате Украины и стал 13-м футболистом, которому покорилось это достижение. Нападающий повторил бомбардирские результаты Андрея Шевченко и Сергея Реброва.

Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
Фото: "Днепр-1"

Что касается европейских топ-лиг, то, безусловно, мы снова будем говорить о Викторе Цыганкове, который сейчас является самым результативным и ярким украинским игроком в Европе.

На 55-й минуте матча 32-го тура в Ла Лиге украинец отдал голевой пас на Валентина Кастельяноса, установившего итоговый счет - "Жирона" победила "Севилью" со счетом 2:0.

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В Англии украинцы не забивали и не отдавали ассисты, однако хорошее достижение установил Виталий Миколенко, проведший юбилейный - 50-й матч в футболке "Эвертона".

Віталій Миколенко, 'Евертон'
Фото: Getty Images

Бокс: реабилитация Чухаджяна после поражения в чемпионском поединке

29 апреля в Мадриде состоялось сражение боксера Карена Чухаджяна. Украинец сумел одержать досрочную победу над Мичелом Марканом. После нескольких ударов Чухаджяна во втором раунде, венесуэлец опустился на колено, а из его угла выбросили полотенце о капитуляции.

Рефери зафиксировал победу Чухаджяна техническим нокаутом. Она стала для него 22-й в карьере, в пассиве бойца полусреднего веса (до 66,7 кг) также есть два поражения.

Этот поединок стал для 27-летнего Карена Чухаджяна первым после поражения американцу Джарону Эннису в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Карен Чухаджян
Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

Хоккей: результат Украины на ЧМ

В течение недели мужская сборная Украины по хоккею закончила выступления на чемпионате мира и в итоге заняла вторую позицию в дивизионе IB. Для того чтобы выиграть ЧМ-2023 в дивизионе IB, в последнем матче Украине необходимо было победить Японию в основное время.

Однако не получилось, Украина уступила Японии со счетом 5:3, и в итоговой турнирной таблице наша команда заняла вторую позицию с 10 очками. Сборная осталась в этом дивизионе, японцы ликовали с 15 баллами.

Третье место заняла команда Китая (8 очков), следом следует Эстония (5) и Нидерланды (4). Последнее место в Сербии, они набрали всего 3 пункта.

Япония в следующем сезоне сыграет в дивизионе IA, а Сербия вылетела во IIA

Збірна України з хокею

Фехтование: медаль Харлан на Гран-при в отборе на Олимпиаду-2024

29 апреля прошел этап Гран-При по фехтованию. В Южной Корее олимпийская чемпионка из Украины победила француженку Сирилл Риу (15:10), китаянку Шао Яки (15:6), кореянку Чжон Инхе (15:8) и венгерку Анну Мартон (15:7).

В полуфинале Ольгу Харлан остановила Сара Бальцер из Франции – 10:15 – и получила бронзу.

Этап Гран-при в Сеуле стал первым в квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже. Украинские фехтовальщики будут выступать только на соревнованиях, в которые не будут участвовать россияне и белорусы, которых Международная федерация фехтования вернула к участию в стартах.

32-летняя Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой-2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Трудная атлетика: украинскую чемпионку мира поймали на допинге

Заканчиваем откровенно неприятной новостью. Чемпионка мира-2021 по тяжелой атлетике Алина Марущак получила положительный тест на запрещенные препараты.

В пробе Марущак от 10 марта 2023 г. был обнаружен препарат гидрохлоротиазид. Федерация тяжелой атлетики Украины временно отстранила спортсменку от соревнований в начале апреля.

Теперь сборной Украины грозит отстранение от Олимпиады-2024, ведь это уже третий случай применения допинга нашими тяжеловесами.

В декабре 2022 украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед чемпионатом мира из-за нарушения антидопинговых правил.

Алина Марущак является чемпионкой мира-2021 и обладательницей золота ЧЕ-2021 в категории до 81 кг.

Аліна Марущак
Фото: Getty Images

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