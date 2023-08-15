Подозреваются в шпионаже в пользу России: в Британии задержаны трое граждан Болгарии
Во вторник, 15 августа, в Великобритании троих граждан Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что обвиняемые граждане Болгарии задержаны еще в феврале 2023 года. С тех пор они находятся под стражей.
Утверждается, что задержанные работали на российские спецслужбы. Их обвиняют в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. Среди таких документов, например, паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.
Трое обвиняемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне антитеррористическими детективами столичной полиции, отвечающей за шпионаж.
Суд над тремя гражданами Болгарии должен начаться в январе 2024 года в Лондоне в Олд-Бейле.
Что известно о подозреваемых
Следствие установило, что среди задержанных:
- 45-летний Орлин Руссев из Грейт-Ярмута, Норфолк;
- 41-летний Бизер Джамбазов из Хэрроу, северо-запад Лондона;
- 31-летняя Катрин Иванова также из Хэрроу.
Отмечается, что эта троица жила годами в Великобритании, работала на различных работах и проживала в пригородных домах.
Полиция Британии установила, что господин Руссев раньше вел бизнес в России. Он переехал в Великобританию в 2009 году и три года работал в техническом отделе финансовых услуг.
В его профиле в сети LinkedIn отмечено, что он владел бизнесом, связанным с сигнальной разведкой, предусматривающей перехват коммуникаций или электронных сигналов. Руссев также утверждает, что когда-то работал советником болгарского министерства энергетики.
Третья задержанная, Катрин Иванова, описывает себя в своем онлайн-профиле на LinkedIn как лаборанта частного медицинского бизнеса.
Бывшие соседи называют Иванову и Джамбазова парой. Последний якобы работал водителем в больнице.
Пара, переехавшая в Великобританию примерно десять лет назад, руководила общественной организацией, предоставлявшей услуги болгарским людям, в частности знакомя их с "культурой и нормами британского общества". Согласно заявлению болгарских властей, они также работали на избирательные комиссии в Лондоне, которые способствовали голосованию на болгарских выборах граждан, проживающих за границей.
- В марте военный трибунал в Риме приговорил морского офицера Вальтера Биота к 30 годам заключения за передачу конфиденциальных данных в пользу Российской Федерации.
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