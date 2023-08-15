Об этом пишет BBC.

Отмечается, что обвиняемые граждане Болгарии задержаны еще в феврале 2023 года. С тех пор они находятся под стражей.

Утверждается, что задержанные работали на российские спецслужбы. Их обвиняют в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. Среди таких документов, например, паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Трое обвиняемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне антитеррористическими детективами столичной полиции, отвечающей за шпионаж.

Суд над тремя гражданами Болгарии должен начаться в январе 2024 года в Лондоне в Олд-Бейле.

Что известно о подозреваемых

Следствие установило, что среди задержанных:

45-летний Орлин Руссев из Грейт-Ярмута, Норфолк;

41-летний Бизер Джамбазов из Хэрроу, северо-запад Лондона;

31-летняя Катрин Иванова также из Хэрроу.

Отмечается, что эта троица жила годами в Великобритании, работала на различных работах и проживала в пригородных домах.

Полиция Британии установила, что господин Руссев раньше вел бизнес в России. Он переехал в Великобританию в 2009 году и три года работал в техническом отделе финансовых услуг.

В его профиле в сети LinkedIn отмечено, что он владел бизнесом, связанным с сигнальной разведкой, предусматривающей перехват коммуникаций или электронных сигналов. Руссев также утверждает, что когда-то работал советником болгарского министерства энергетики.

Третья задержанная, Катрин Иванова, описывает себя в своем онлайн-профиле на LinkedIn как лаборанта частного медицинского бизнеса.

Бывшие соседи называют Иванову и Джамбазова парой. Последний якобы работал водителем в больнице.

Пара, переехавшая в Великобританию примерно десять лет назад, руководила общественной организацией, предоставлявшей услуги болгарским людям, в частности знакомя их с "культурой и нормами британского общества". Согласно заявлению болгарских властей, они также работали на избирательные комиссии в Лондоне, которые способствовали голосованию на болгарских выборах граждан, проживающих за границей.