Подозревают в получении $ 90 тыс. взятки: суд отстранил от должности члена Комиссии по азартным играм
Суд отстранил от должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подозреваемого в получении $ 90 тыс. неправомерной выгоды
Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"11 октября 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от занимаемой должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подозреваемого в получении 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, разоблачили при получении взятки в 90 тыс. долларов.
- Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 23 августа назначил члену КРАИЛ арест с правом залога в более 5 млн грн.
- Впоследствии, за члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана внесли залог .
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