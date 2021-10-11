Подозревают в получении $ 90 тыс. взятки: суд отстранил от должности члена Комиссии по азартным играм

Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"11 октября 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от занимаемой должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подозреваемого в получении 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды ", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, разоблачили при получении взятки в 90 тыс. долларов.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 23 августа назначил члену КРАИЛ арест с правом залога в более 5 млн грн.

Впоследствии, за члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана внесли залог . Отмечается, что срок отстранения определен в пределах срока досудебного расследования.

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