Подозревают хищение миллиона: в департаменте образования КГГА проводят обыск
Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации
Об этом сообщает директор департамента Елена Фиданян в Facebook .
"В Департаменте обыск!", - пишет Фиданян.
Какой орган руководит обыском и по какой причине - Фиданян не сообщает.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное