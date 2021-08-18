Подозревают хищение миллиона: в департаменте образования КГГА проводят обыск

Об этом сообщает директор департамента Елена Фиданян в Facebook .



"В Департаменте обыск!", - пишет Фиданян.

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Какой орган руководит обыском и по какой причине - Фиданян не сообщает.