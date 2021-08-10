Подозревается в разбойном нападении на фермеров в Харьковской области: суд взял под стражу рецидивиста
Изюмский горрайонный суд Харьковской области избрал меру пресечения неоднократно судимому 31-летнему жителю г.. Купянска, подозреваемому в разбойном нападении на фермеров
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
"Изюмский горрайонный суд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - пишут на сайте прокуратуры.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).
Как говорится в сообщении, 4 августа двое фермеров из Донецкой области приехали сдавать зерно в г.. Барвенково Харьковской области. Получив деньги за товар, мужчины сели в автомобиль и поехали из города.
Подозреваемый, который решил завладеть деньгами фермеров, начал следить за ними на своем мотоцикле. Когда фермеры снизили скорость перед поврежденным дорожным покрытием, где в то время остановился подозреваемый, он направил на потерпевших огнестрельное оружие и приказал выйти из машины и лечь на землю.
Пока нападающий искал деньги в машине, один из пострадавших, пользуясь тем, что человек потерял бдительность, выхватил оружие и выстрелил в злоумышленника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное