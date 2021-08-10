Подозревается в разбойном нападении на фермеров в Харьковской области: суд взял под стражу рецидивиста

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



"Изюмский горрайонный суд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - пишут на сайте прокуратуры.



Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).



Как говорится в сообщении, 4 августа двое фермеров из Донецкой области приехали сдавать зерно в г.. Барвенково Харьковской области. Получив деньги за товар, мужчины сели в автомобиль и поехали из города.



Подозреваемый, который решил завладеть деньгами фермеров, начал следить за ними на своем мотоцикле. Когда фермеры снизили скорость перед поврежденным дорожным покрытием, где в то время остановился подозреваемый, он направил на потерпевших огнестрельное оружие и приказал выйти из машины и лечь на землю.



Пока нападающий искал деньги в машине, один из пострадавших, пользуясь тем, что человек потерял бдительность, выхватил оружие и выстрелил в злоумышленника.

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