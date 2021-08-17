Подозреваемый во взяточничестве председатель Харьковского облсовета написал заявление на увольнение
Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян заявил, что подал в отставку
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа", - отметил Товмасян.
- Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.
- 10 августа за Артура Товмасяна, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении миллионных взяток, внесли залог в размере 2 996 400 грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное