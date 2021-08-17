Подозреваемый во взяточничестве председатель Харьковского облсовета написал заявление на увольнение

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа", - отметил Товмасян.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.

10 августа за Артура Товмасяна, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении миллионных взяток, внесли залог в размере 2 996 400 грн.

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