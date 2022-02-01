Подозреваемый во взяточничестве нардеп-"слуга" Кузьминых трижды проигнорировал вызовы в САП

Об этом сообщает пресс-центр САП.



"Будучи заранее должным образом уведомленным о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, народный избранник проигнорировал три повестки о вызовах на 29.01.2022, 31.01.2022, 01.02.2022 и к правоохранительным органам не явился", - заявил он.



Лицо, назвавшееся адвокатом нардепа, сообщило, что тот находится в медучреждении и не придет на вызов.



"Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", - подчеркнули в прокуратуре.



В САП отметили, что пребывание в медучреждении является уважительной причиной неприбытия на вызов только тогда, когда человек не может покинуть заведение.

Напомним, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при извлечении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb