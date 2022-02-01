Подозреваемый во взяточничестве нардеп-"слуга" Кузьминых трижды проигнорировал вызовы в САП
Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру
Об этом сообщает пресс-центр САП.
"Будучи заранее должным образом уведомленным о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, народный избранник проигнорировал три повестки о вызовах на 29.01.2022, 31.01.2022, 01.02.2022 и к правоохранительным органам не явился", - заявил он.
Лицо, назвавшееся адвокатом нардепа, сообщило, что тот находится в медучреждении и не придет на вызов.
"Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", - подчеркнули в прокуратуре.
В САП отметили, что пребывание в медучреждении является уважительной причиной неприбытия на вызов только тогда, когда человек не может покинуть заведение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное