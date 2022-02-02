Подозреваемый во взяточничестве нардеп-"слуга" Кузьминых попросил исключить его из фракции на время расследования
Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана
Об этом сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Нардеп Сергей Кузьминых направил главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 (получение неправомерной выгоды в 558 тыс. грн - ред.).
В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
"Заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах будет сообщено официально. Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга Народа", - написала Палийчук.
- Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
- 31 января Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых.
- В САП сообщили, что Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
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