Подозреваемый в покушении на Прилепина родился в Дружковке и воевал за боевиков "ДНР"

Ее слова приводит RT.

"Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать", - сказала женщина.

По словам Ирины, во времена независимой Украины она вместе с подозреваемым училась в школе-интернате в подконтрольной ныне украинским властям Дружковке (Донеччина).

Они из небогатой семьи.

Александра, когда он был подростком, судили за хулиганство и разбой.

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В 2015 году брат, по словам женщины, вступил в ряды боевиков "ДНР".

Ирина добавила, что российский паспорт Александр получил недавно, уже в 2023 году.

В последнее время рассказывал, что работает на строительстве в Москве.

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Нижний Новгород раньше не упоминал, уточнила женщина.

"В мае 2015 года Александр Пермяков пешком переходил границу с РФ и в рюкзаке у него был обнаружен штык-нож от автомата Калашникова. "Террорист" недавно был на связи со своими близкими (сестра и мать проживают в Санкт-Петербурге). В последний раз он писал родным из Нижнего Новгорода, рассказал, что работает на строительстве и интересовался у Ирины здоровьем матери, после чего, видимо, с Александром Пермяковым что-то произошло, 8 дней он не выходил на связь, а затем СКР (Следственный комитет России) - ред.) опубликовал видео его допроса, где в нескольких склейках (грубый монтаж) подозреваемый признается во всех грехах сугубо протокольными фразами", - пишет по этому поводу издание Ruckriminal.

Авторы близкого к российским силовым органам ТГ-канала "ВЧК-ОГПУ", где публикуются "ливни" по материалам громких расследований, тоже сомневается в причастности Пермякова к покушению на Прилепина. Там утверждают, что мужчину "назначили" виновным.