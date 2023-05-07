Подозреваемый в покушении на Прилепина родился в Дружковке и воевал за боевиков "ДНР"
Сестра подозреваемого в подрыве автомобиля российского писателя-пропагандиста Захара Прилепина Ирина рассказала о своем младшем брате Александре Пермякове
Ее слова приводит RT.
"Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать", - сказала женщина.
По словам Ирины, во времена независимой Украины она вместе с подозреваемым училась в школе-интернате в подконтрольной ныне украинским властям Дружковке (Донеччина).
Они из небогатой семьи.
Александра, когда он был подростком, судили за хулиганство и разбой.
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В 2015 году брат, по словам женщины, вступил в ряды боевиков "ДНР".
Ирина добавила, что российский паспорт Александр получил недавно, уже в 2023 году.
В последнее время рассказывал, что работает на строительстве в Москве.
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Нижний Новгород раньше не упоминал, уточнила женщина.
"В мае 2015 года Александр Пермяков пешком переходил границу с РФ и в рюкзаке у него был обнаружен штык-нож от автомата Калашникова. "Террорист" недавно был на связи со своими близкими (сестра и мать проживают в Санкт-Петербурге). В последний раз он писал родным из Нижнего Новгорода, рассказал, что работает на строительстве и интересовался у Ирины здоровьем матери, после чего, видимо, с Александром Пермяковым что-то произошло, 8 дней он не выходил на связь, а затем СКР (Следственный комитет России) - ред.) опубликовал видео его допроса, где в нескольких склейках (грубый монтаж) подозреваемый признается во всех грехах сугубо протокольными фразами", - пишет по этому поводу издание Ruckriminal.
Авторы близкого к российским силовым органам ТГ-канала "ВЧК-ОГПУ", где публикуются "ливни" по материалам громких расследований, тоже сомневается в причастности Пермякова к покушению на Прилепина. Там утверждают, что мужчину "назначили" виновным.
- Напомним, покушение на Прилепина произошло в субботу, 6 мая 2023 года.
- В результате взрыва погиб водитель пропагандиста, в прошлом тоже боевик из ОРДЛО, коллаборант с Луганщины Александр Шубин.
- 7 мая Захар Прилепин пришел в себя и рассказал подробности совершенного на него покушения.
- Российский экспрезидент Дмитрий Медведев пригрозил задержанным в покушении на Прилепина "несчастным случаем" в тюрьме.
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