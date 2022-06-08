Подозреваемый в госизмене Додон заявил о подготовке "присоединения Молдовы к Румынии"

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"На самом деле, все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально для того, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", - заявил Игорь Додон.

Додон заявил, что Мая Санду и "ее внешние хозяева" идут по украинскому сценарию, провоцируя умышленную дестабилизацию, чтоб использовать молдован как "пушечное мясо в геополитическом сражении".

Он заметил, что президент Санда и ее партия шаг за шагом обеспечивают "ликвидацию государства", поэтому призвал "каждую патриотическую партию" морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы "защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей".

Напомним, Игоря Додона, бывшего пророссийского президента, в Молдове подозревают в измене отечеству. Также ему инкриминируется финансирование партии путем организованной преступности и незаконное обогащение. 26 мая суд одобрил решение о мере пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb