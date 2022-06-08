Подозреваемый в госизмене Додон заявил о подготовке "присоединения Молдовы к Румынии"
Отправленный под домашний арест и подозреваемый в госизмене экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что действующие молдавские власти ведут подготовку к присоединению Молдовы к Румынии
Об этом он написал в своем фейсбуке.
"На самом деле, все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально для того, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", - заявил Игорь Додон.
Додон заявил, что Мая Санду и "ее внешние хозяева" идут по украинскому сценарию, провоцируя умышленную дестабилизацию, чтоб использовать молдован как "пушечное мясо в геополитическом сражении".
Он заметил, что президент Санда и ее партия шаг за шагом обеспечивают "ликвидацию государства", поэтому призвал "каждую патриотическую партию" морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы "защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей".
- Напомним, Игоря Додона, бывшего пророссийского президента, в Молдове подозревают в измене отечеству. Также ему инкриминируется финансирование партии путем организованной преступности и незаконное обогащение. 26 мая суд одобрил решение о мере пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.
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